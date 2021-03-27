كشف السفر عبر معبر رفح غدًا الاحد وموعد اجراء فحص كورونا

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت كشف السفر عبر معبر رفح غدًا الاحد 28-3-2021 وموعد اجراء فحص فيروس كورونا للمسافرين.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للأسماء المتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلة السادسة الكشف السابق رقم (2021/9).

ودعت الداخلية، المسافرين للتواجد غداً الساعة 8 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأشارت إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/10)، سيكون غداً الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وأعلنت أن موعد إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) من الكشف الجديد، سيكون يوم الاثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وطالبت الداخلية المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، ودعت المسافرين لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف اسماء المسافرين