العثور على أسرة كاملة تحت انقاض انهيار مبنى في القاهرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
27 مارس 2021
انهيار عقار سكني في جسر السويس.jpg
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ذكرت وسائل الاعلام المصرية اليوم السبت أن قوات الحماية المدنية عثرت على أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد تحت انقاض المبنى الذي اعلن عن انهياره فجر اليوم في القاهرة.

وأشارت إلى أن عدد ضحايا انهيار المبنى وصل إلى 8 حالات وفاة و29 مصابا، فيما يواصل رجال الحماية المدنية في القاهرة، البحث أسفل أنقاض العقار المنهار والمكون من 10 طوابق عن ضحايا جدد.

وانهار فجر اليوم، بناء سكني مؤلف من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

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