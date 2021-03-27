فضل قراءة القرآن الكريم في رمضان 2021، ايام معدودة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك 2021-1442، شهر قراءة القرآن، شهر الخير والبركة وشهر ملئ بالخيرات فترتفع فيه اصوات القران الكريم تملأ الأجواء يشعرك ببهجة الشهر الكريم فرمصان يختلف كثير عن بقية العام فالأجر به مضاعف وكله طاعة وإيمان .

رمضان شهر القرآن :

سمي رمضان لأنه شهر القرآن لأن القرآن الكريم أنزل في أواخر الشهر الكريم وتحديدا ليلة القدر أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالته إلى الخلق أجمعين.

قد ورد عن الرسول أنه كان يختم القرآن الكريم في رمضان ويعرضه على ملك الوحي جبريل عليه السلام وان الرسول أيضا قبل وفاته عرضه عليه مرتين.

ورد عن الكثير من الصالحين أن بعضهم كان يقوم بختم القرآن في رمضان كل ثلاث ايام مره وكل اسبوع ومنهم كل عشر ايام .

وهذا أن دل يدل علي أهمية القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك ، وقد أنزل الله القرآن الكريم على نبيه من السماء مرة واحدة في رمضان وأنواع علي دفعات بقية العام .

قال -تعالى-: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)

اقرا ايضا: تحميل تطبيق القران الكريم كاملاً على الموبايل ونظام الاندرويد بدون انترنت

فضل تلاوة القرآن الكريم في رمضان :

إن فضل قراءة القرآن الكريم في رمضان عظيم جدا حيث أن تلاوته تريح النفس ونعم الخير والسكينة على النفوس ويحبذ قراءة القرآن الكريم ليلا لما يتمتع به من هدوء وراحة وصفاء العقل كما كان يفعل الرسول مع جبريل عليه السلام حيث انه كان يتدارس معه القرآن ليلا .

من المحبب أيضا أن يتم تلاوة القرآن الكريم في المسجد والتنافس والاستفسار حول معانيه لكسب ثواب وسكينة وراحة نفسية لا مثيل لها ويجب أن يتم التوضؤ قبل التوجه إلى قراءة القران وايضا اتخاذ وضع القبلة . يمكنك قراءة القرآن الكريم في أي وضع كما قال الله تعالى الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ) .

لكي ينال الإنسان الثواب العظيم من تلاوة القرآن يجب عليه أن يفهم ما يقرأ ويتدبر ويتأمل من حوله ويدرك عظمة الخالق ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عن كل شيء ومنكر ويدعي الله ويتقرب منه ويطلب منه الهدايا . من أهم فضائل القرآن أنه شفيع لنا يوم القيامة ويجعلك تقوم الليل في شهر رمضان للتدبر في أمر الله فمن واظب على قراءة القرآن احتل الدرجات العليا من الجنة .

كل حرف تقرأه من القرآن الكريم تفوز بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها فكم من الحسنات تجمع إذا قمت بختم القرآن الكريم .

القرآن الكريم يجعلك تعلم بعظمة الله وسماحته .

كيفية قراءة القرآن في رمضان وفي غيره :

لكي تحصل على الأجر والثواب كامل يجب أن تتبع التعليمات التالية أثناء قراءة القرآن الكريم :

قراءة الثواب والختم والهدف من هذا النوع هو محاولة ختم القرآن الكريم أكثر من مرة لنيل الثواب وجمع اكبر قدر من الحسنات حيث أن قراءة الحرف بحسنه والحسنه هنا بعشر أمثالها .

قراءة التدبُّر والتأمُّل هذا النوع يكون الهدف منه فهم معاني الآيات القرآنية ومحاولة الاستفادة منها وفهم كلام الله وتدبر أموره .

قراءة الحفظ والمراجعة الغرض من هذا النوع هو حفظ القرآن الكريم وتثبيته في الصدر والعقل ليملأ قلبك بالسكينة والرضا .