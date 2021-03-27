ارسال فريق امريكي لاستخراج السفينة الجانحة في قناة السويس

أرسلت البحرية الأمريكية مساء اليوم السبت 27-3-2021 فريقًا بحريًا لتقديم المساعدة إلى الحكومة المصرية في محاولة استخراج سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس منذ ايام عدة.

ووفقًا لفوكس نيوز الأمريكية فإن مسؤولو البحرية تعهدوا بإرسال فريق من الخبراء، بما في ذلك المهندسون المهرة في عمليات التجريف، لمساعدة المسؤولين المصريين في استخراج السفينة.

المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا إل ماكنولتي قالت: "نحن نواصل مراقبة وتقييم الوضع، ولكن ليس لدينا ما نقدمه بشأن أي دعم محدد محتمل في هذا الوقت".

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الجمعة، أكدت السكرتيرة الصحفية جين بساكي أن الولايات المتحدة "عرضت المساعدة" على المصريين.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال بوقت سابق إن قناة السويس لن تدخر جهدا لضمان عودة الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

ويبلغ وزن سفينة الحاويات "إيفر غيفن" 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، حيث تسببت في تعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوحها وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر الممر المائي.

وقدر الخبراء أن يستغرق تحرير السفينة ما يصل إلى أسبوع في أفضل سيناريو، ولكن من المرجح أن تستمر العملية لعدة أسابيع.