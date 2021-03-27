انتقادات حادة من قيادة الليكود ضد نتنياهو

وجه قياديون في حزب الليكود اليوم السبت 27-3-2021 انتقادات شديدة إلى رئيس الحزب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية نتائج انتخابات الكنيست الرابعة.

ويرفض عدد أخر من قيادة حزب الليكود توجيه الاتهامات ضد نتنياهو بشكل علني عبر وسائل الاعلام في محاولة الى تخفيف حالة الغضب لدى اعضاء الحزب.

وحصل معسكر اليمين بقيادة نتنياهو إلى 59 مقعدًا في الكنيست من ضمنهم 7 أعضاء كنيست من حزب "يمينا"، الذي ليس مؤكدا بعد أنه سينضم إلى نتنياهو.

وتتركز الانتقادات داخل حزب الليكود الى جبهتين الأولى إدارة نتنياهو للحملة الانتخابية لوحده دون الاستعانة بأعضاء حزبه.

أما الجبهة الثانية التي يتعرض فيها نتنياهو لانتقادات حزبه هي نتيجة الانتخابات وحصول الليكود على 30 مقعدا في الكنيست، فيما كان نتنياهو يتحدث في بداية الحملة عن حصول الليكود على 40 مقعدا.

وأشارت القناة 12 الاسرائيلية، مساء أمس الجمعة، إلى أن التفاهمات داخل الليكود كانت تقضي بأن يصمت قادة الحزب وينفذون ما يقوله نتنياهو، فيما نتنياهو يجلب الحكم للحزب. "لكن هذه المرة الرابعة التي لا يتحقق فيها ذلك، وإسرائيل تنجر إلى انتخابات أخرى وحكومة انتقالية أخرى".

وأوضحت القناة أن الانتقادات الموجهة لنتنياهو تأتي بالأساس "على خلفية حقيقة أن الظروف خلال جولة الانتخابات الرابعة كانت مثالية، وتعين على نتنياهو أن يحقق أغلبية وحكومة. فقد نجح بتفكيك البديل المركزي الذي خاض الانتخابات مقابله في جولات انتخابات الثلاث، أي تحالف كاحول لافان الكبير، كما نجح في شق القائمة المشتركة، واستهدف نسب التصويت في المجتمع العربي وأضعف تمثيل المشتركة في الكنيست إلى الثلث".

ولفتت القناة إلى أن الانتقادات الداخلية لا تتعالى في الفرق المغلقة فقط، وإنما تم التعبير عنها من خلال تراجع واضح في التأييد لليكود في صناديق الاقتاراع في مدن تعتبر "معاقل الليكود" قياسا بالانتخابات السابقة. فقد تراجع التأييد لليكود في القدس من 28% إلى 21%، وفي بئر السبع من 50% إلى 42%، وفي أشكلون من 48% إلى 40%، وفي نتيفوت من 37% إلى 31%، وفي طبرية من 51% إلى 43%، وفي مناطق كثير أخرى. وبذلك، تراجع الليكود بستة مقاعد في الكنيست، من 36 في الانتخابات السابقة إلى 30 في الانتخابات الحالية.