تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح وتأجيل إقرار قائمة الانتخابات غدا

كشف جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ، صباح اليوم السبت 27/3/2021، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركته أمس الجمعة.

وقال الرجوب خلال تصريحات اذاعية "، إن اجتماع اللجنة المركزية ، شهد نقاشًا عميقًا وشاملًا لآليات تشكيل قائمة حركة فتح بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف: " تم الاتفاق باجتماع المركزية أمس على استكمال الحوار على مستوى اللجان المشكلة من اللجنة المركزية خلال الـ 24 ساعة المقبلة".

وتابع: "سيكون هناك اجتماعًا تشاوريًا للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة عباس، مساء الأحد المقبل، وسيتم إقرار القائمة كاملة بكل مكوناتها".

وأكمل: "بعد ذلك سيكون هناك لقاءً موسعا يشارك فيه المجلس الثوري، والاستشاري، وأمناء سر الأقاليم، بالإضافة لبعض رموز الحركة للمصادقة بشكل نهائي على قائمة حركة فتح للانتخابات".

وأكد الرجوب أن حركته ستذهب نحو جبهة وطنية عريضة، مشيراً إلى أن الحركة منفتحة على القطاع الخاص والأكاديميين والمناضلين والسياسيين، إضافة إلى ثلاثة عناصر ثابتة، وهي الجغرافيا والشباب والمرأة".