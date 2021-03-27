صحة غزة : 3 وفيات وارتفاع منحى الإصابات في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت عن وفاة 3 حالات واصابة 605 اشخاص بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنها اجرت فحصًا مخبريًا لـ 2800 شخص مسجلة 605 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي الى 62070 اصابة، أما الحالات النشطة بلغت نحو 5232 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن 200 حالة جديدة تم تعافيها من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 56240 حالة.

أما حالات الوفاة فقد أعلنت الصحة اليوم السبت عن وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الوفيات 598 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بالحالات الخطيرة اشار بيان الصحة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 190 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.

وحول تطعيمات لقاح كورونا أوضح بيان الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 15921 شخص.