تحديث ترددات إذاعات وقنوات القرآن الكريم 2021 في رمضان 1442 هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قنوات واذاعات القران الكريم، حبدأت القنوات في تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات، ونقم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2021، نقدم لك جميع قنوات القرآن الكريم على قمر النايل سات، وسنرفق لكم أدناه الترددات.

ترددات إذاعات وقنوات القرآن الكريم 2021

أولا : قنوات القرآن الكريم

1-قناة السعودية للقرآن الكريم HD

12284-27500-V

SD 12149-27500-H

2-قناة الحياة والناس تردد 12206-27500-V

3-قناة إثراء HD تردد مشرق عربي 11054-27500-V

4-قناة طيبة قرآن تردد 12186-27500-H

تردد HD بإسم Tarteel 12562-27500-H

5-قناة العفاسي تردد 10727-27500-H

أحدت ترددات قنوات وإذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2021

6-قناة مكة تردد 12399-27500-V

7-قناة Al-Majd3 تردد 12054/27500/V

8-قناة QURAN تردد 11178-27500-H

9-قناة فضة قرآن تردد 12054-27500-V

10-قناة أهل القرآن تردد 12399-27500-V

11-قناة رسالة الإسلام تردد 11333-27500-H

وقبل رمضان بإذن الله ستظهر قناة مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

ثانيا : إذاعات القرآن الكريم

1-إذاعة قطر للقرآن الكريم تردد 10719-22007-V

2-إذاعة الكويت للقرآن الكريم تردد مشرق عربي فقط 11055-27500-V

3-إذاعة الشيخ زايد للقرآن الكريم تردد 12322-30000-V

4-إذاعة الشارقة للقرآن الكريم تردد 11012-27500-V

5-إذاعة صوت الإسلام من الدوحة تردد 10970-27500-V

6-إذاعة فلسطين للقرآن الكريم تردد 12645-27500-H

7-راديو القرآن الكريم من أبوظبي تردد 12225-27500-H

أحدت ترددات قنوات وإذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2021

8-إذاعة نداء الإسلام تردد 12149-27500-H

9-إذاعة Holy Quran تردد 12149-27500-H

10-إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تردد 12111-27500-H

11-إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تردد 11765-27500-H

12-إذاعة القرآن الكريم من عمان الأردن تردد 10930-27500-H.