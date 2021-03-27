لماذا طُلب من ذوي شهداء 2014 تحديث بياناتهم ..الوزير تُجيب

أوضحت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير "أم جهاد" سبب طلبها من عائلات شهداء عدوان 2014 على قطاع غزة تحديث بياناتهم في أسرع وقت.

وقالت "الوزير" في تصريحات لإذاعة صوت القدس اليوم السبت 27-3-2021: "هناك اجراءات لتحديث بيانات شهداء عدوان 2014 على قطاع غزة"، مشيرة إلى أن الملف في طريقه إلى الحل.

وأضافت: "هناك أمل كبير في انهاء ملف شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال فترة قصيرة، مبينة أن ملف المصابين سيتم بحثه بعد الانتهاء من ملف الشهداء.

يُشار إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 يصل إلى 2147 شهيدًا فيما أصيب نحو 870 10 فلسطيني منهم 303 3 طفل و101 2 امرأة.