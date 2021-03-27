منتخب انجلترا يفقد خدمات لاعبين اثنين أساسيين لهذا السبب

أعلنت وسائل الاعلام الانجليزي اليوم السبت عن عدم تمكن مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغايت من الاعتماد على لاعبين اساسيين في تشكيلة الفريق في المباراتين المقبلتين في تصفيات مونديال 2022

وأوضحت وسائل الاعلام أن مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وجناح أرسنال بوكايو ساكا سيتغيبان عن مباراتي تصفيات مونديال 2022 بسبب الإصابة.

وبدأت إنجلترا حملتها نحو نهائيات المونديال القطري بقوة من خلال الفوز على المتواضعة سان مارينو 5-0 الخميس على ملعب "ويمبلي" في لندن بغياب راشفورد وساكا اللذين باتا أيضا خارج الحسابات لمباراتي الأحد والأربعاء ضد ألبانيا وبولندا تواليا.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إن "ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا لن يلعبا دورا في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022"، كاشفا أن راشفورد انضم إلى معسكر المنتخب وهو "يعاني من إصابة أبعدته من الفوز 5-0 ضد سان مارينو، وبعد تقييم إضافي، اتخذ القرار بأنه سيواصل عملية تعافيه مع مانشستر يونايتد".

أما بالنسبة لساكا، فهو "بقي في أرسنال من أجل المزيد من تقييم للمشكلة القائمة مع الأمل بأن ينضم الى الأسود الثلاثة (في المباريات الثلاث)، لكن الآن لن يكون متوفرا لمباراتي ألبانيا وبولندا".

وستكون المباراتان المقبلتان الأخيرتين لإنجلترا قبل أن يعلن ساوثغايت عن التشكيلة التي ستخوض كأس أوروبا الصيف المقبل.