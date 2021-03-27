تشهد أسعار الذهب في الأردن ، اليوم السبت 27/3/2021 استقراراً حيث بلغ سعر غرام 21 قيراطًا من الذهب في الأردن اليوم حوالي 34.37 دينارًا ، مقابل 44.25 دولارًا أمريكيًا .

وبلغ سعر جرام 24 قيراط ذهب اليوم حوالي 35.85 دينار.

وبلغ سعر غرام 22 قيراط ذهب حوالي 32.86 دينار .

وبلغ سعر غرام 18 قيراط ذهب حوالي 26.89 دينار.

وبلغ سعر غرام 14 قيراط الذهب حوالي 20.91 دينار .

وبلغ سعر غرام 12 قيراط من الذهب حوالي 17.93 دينار.

وبلغ سعر الذهب أوقية حوالي 1111 دينار .

فيما يلي اسعار الذهب بالدينار والدولار في الاردن اليوم السبت 27/3/2021

اسعار الذهب عيار 24 39.54 دينار $55.77

سعر الذهب عيار 22 36.25 دينار $51.12

اسعار الذهب عيار 21 34.60 دينار $48.80

اسعار الذهب عيار 18 29.66 دينار $41.82

سعر الذهب عيار 14 23.07 دينار $32.53

سعر الذهب عيار 12 19.77 دينار $27.88

اسعار أوقية الذهب 1,230 دينار $1,734

اسعار جنيه الذهب 276.79 دينار $390.37

اسعار كيلو الذهب 39,540 دينار $55,765