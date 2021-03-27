ارتفاع كبير في وفيات واصابات كورونا عالميًا

أوضحت أحدث احصائية عالمية بشأن فيروس كورونا اليوم السبت 27-3-2021 أن عدد الوفيات في العالم ارتفع حيث سجلت حوالي 2 مليون و780 ألف حالة وفاة.

بينما شهدت حصيلة الإصابات الاجمالية اليوم السبت في العالم نحو 126 مليونا وأكثر من 708 آلاف إصابة، تعافى منهم 102 مليونا ونحو 169 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 630 ألف و99 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,572 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي:

البرازيل (3,600 وفاة) ليرتفع اجمالي عدد الوفيات (307,326 وفاة)

اميركا (1,289 وفاة) ليرتفع اجمالي عدد وفياتها (561,142 وفاة)

اسبانيا (590 وفاة)

المكسيك (584 وفاة) ليرتفع عدد وفياتها إلى (200,862 وفاة)

إيطاليا (457 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي