أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27/3/2021- عودة للارتفاع

شهدت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27/3/2021 ، ارتفاعاً خلال تعاملات سوق الصاغة المحلية، ليسجل الارتفاع في مصر بنحو جنيهين للجرام، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بـنحو 766 جنيهًا للجرام :

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي :

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 876 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 766 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 655 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27126 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.