سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 27-3-2021

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 27-3-2021 ارتفاعًا طفيفًا في مستهل التعاملات الصباحية، بمعدل أقل من ريال.

ووفقًا لوسائل اعلام سعودية فإن سعر الذهب حافظ على الارتفاع الذى حققه بالتعاملات المسائية أمس، ليسجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 في بداية التعاملات اليوم سعر 209.13 ريال سعودي بما يعادل 55.77 دولار أمريكي.

وشهد سوق الذهب في السعودية سلسلة من الإضرابات السعرية ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الاسبوع الجاري، تزامناً مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب والحذر استعدادا لارتفاع مفاجئ جديد.

سعر الذهب في السعودية في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت وجاء سعر الذهب كما يلي:

اسعار الذهب عيار 24 209.13 ريال $55.77

سعر الذهب عيار 22 191.71 ريال $51.12

اسعار الذهب عيار 21 183.00 ريال $48.80

اسعار الذهب عيار 18 156.85 ريال $41.82

سعر الذهب عيار 14 122.00 ريال $32.53

سعر الذهب عيار 12 104.57 ريال $27.88

اسعار أوقية الذهب 6,504 ريال $1,734

اسعار جنيه الذهب 1,464 ريال $390.37

اسعار كيلو الذهب 209,134 ريال $55,765