شرط "إسرائيلي" لعودة السياحة في سيناء

وافقت حكومة الاحتلال، على فتح معبر طابا بين "إسرائيل" ومصر للسماح للإسرائيليين، ممن يحملون "الجواز الأخضر"، بالسفر إلى سيناء لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

الإعلام "الإسرائيلي"، قال انه سيسمح اعتبارا من الثلاثاء المقبل، لـ300 شخص ممن يحملون جواز السفر الأخضر، أي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء أو تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، من المغادرة إلى سيناء كل يوم، وعند عودتهم، لن يطلب منهم الالتزام بفترة الحجر الصحي.

وكان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل" حال دون فتح المعبر في اوائل ديسمبر المنصرم، والإغلاق العام الثالث أدى إلى تأخير القرار.

ويشار الى ان الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل شهد انخفاضا حادا منذ ما يقرب من شهر، بفضل حملة التطعيم الشاملة التي تلقى خلالها أكثر من نصف السكان الجرعتين من لقاح "فايزر."