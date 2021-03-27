اليوم : بدء تطبيق الإجراءات الوقائية في غزة وفرض الاغلاق الليلي بدءً من الـ9 مساءً

من المقرر ان تبدأ وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم السبت 27/3/2021 ، بتطبيق القرارات التي أفرزتها اللجنة الوبائية لكسر منحى الاصابات بفيروس كورونا بعد ان شهد قطاع غزة ارتفاعاً كبيراً في اعداد الاصابات ، حيث انه من المقرر العودة لفرض الاغلاق الليلي اعتباراً من اليوم في تماما الساعة 9:00 مساءً.

وقالت الداخلية خلال بيان سابق لها انه سيتم بدءً من اليوم منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع ، واقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، مشيرة ًالى انه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

وبينت الداخلية انه سيتم منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات، بالإضافة الى تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

ويشار الى قطاع غزة يشهد زيادة ملحوظة في أعداد الاصابات لترتفع نسبة الاصابات خلال اسبوع من 8% الى 21% مما يشكل خطر على القطاع الذي تعافي بشكل بسيط خلال الاسابيع الماضية من الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات .

ومن المقرر ان تعلن وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، بعد فحص ٢٩٨٢ عينة بنسبة إصابة حوالي ٢١٪ .