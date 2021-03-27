محدث وفيات واصابات في انهيار مبنى سكني في القاهرة

توفي 5 أشخاص وأصيب العشرات في انهيار مبنى سكني في العاصمة المصرية القاهرة فجر اليوم السبت 27-3-2021

وتلقت غرفة العمليات المركزية في القاهرة بلاغًا في الساعة الـ 3 فجرًا اليوم السبت بانهيار عقار مكون من بدروم و9 طوابق متكررة في شارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس.

وأوضحت غرفة العمليات أن المبنى المؤلف من 10 طوابق انهار كاملا فيما تم استدعاء 40 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.