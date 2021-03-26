سعر تحويل الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 27 مارس

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل حاد في تعاملات اليوم السبت 27 مارس 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1435 دينارا للشراء، و1445 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1443 دينارا، وفي كركوك نحو 1448 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1449 دينارا، وفي كربلاء نحو 1444 دينارا، وفي الحارثية نحو 1443 دينارا.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في البصرة نحو 1442 دينارا، وفي أربيل سجل الدولار نحو 1448 دينارا.