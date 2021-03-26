استئناف محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس بعد اكتمال أعمال التكريك

أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفين" الجانحة عند الكيلومتر 151 ترقيم القناة.

وأشار ربيع إلى "بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة (بركة 1)، والقاطرة "عزت عادل"، وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة (مشهور)".

وأوضح، أن "مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجزر، مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد".

وسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، يبلغ وزنها 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما.

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة الحاويات وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر السويس.