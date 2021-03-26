كيفية صلاة التراويح بالمنزل بالمصحف في شهر رمضان 2021

صلاة التراويح في المنزل في شهر رمضان، حيث يهل شهر رمضان 2021 على المسلمين في غضون ايام معدودة، ومن أشهر ما يميز هذا الشهر الكريم هو صلاة التراويح التي يبدأ بها الإنسان بمجرد ثبوت هلال رمضان وعقد النية على الصيام فهي من أهم ما يميز الشهر وتجعل ليل رمضان بهجة لا مثيل لها ولكن لها قواعد يجب الالتزام بها .

هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟

نعلم أن صلاة التراويح من المحبب أن يتم أداؤها في المسجد في الجماعة وأن يخشع المصلي أمام الله وهو واقف بين يديه يدعوه أن يغفر كل ما تقدم من ذنوب ،ولكن صرح الصلاة في البيت وخصوصا في حالة وجود أعذار ، ومن أهم شروط صلاة التراويح أن يراعي الإمام الحالة الصحية للمصلين فلا يطيل في الصلاة .

ومن أهم الأعذار التي تمر بها البلاد التي نعيشها الآن هو وجود فيروس كورونا المستجد فلا يجب أن يحدث أي تجمع لذا فحرصت على الصحة العامة وتجنب انتشار الوباء فصرح بجواز أداء صلاة التراويح في المنزل .

لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟

سميت بهذا الاسم لأنها تأتي من الترويح بمعنى الراحة ويتم فيها الاستراحة بعد كل اربع ركعات ،ومن المعلومات المؤكدة التي توصل عليها العلماء أن من الأفضل أن يؤدي المصلي أكثر من ثماني ركعات لكي ينال ثواب عظيم ولكن إذا زاد عن ذلك أو نقص لا حرج في ذلك ابدا الخلافات حول هذا الأمر كثيرة على الرغم أن الغرض من الصلاة هو محو الذنوب وزوال الهم والحقد . ف التراويح سنة مؤكدة لها أجر عظيم يفقد كل من توانا عنها .

ما حكم الدين في خروج المرأة التراويح في رمضان؟

صرح الإسلام للمرأة أن تؤدي فريضة الصلاة في المساجد في شهر رمضان وتحضر دروس العلم أيضا لتصبح علي وعي كامل بدينها وتحصل علي الثواب العظيم مثلها مثل الرجل ،ولكن هنا شروط لذلك وهي :

أن تحترم المرأة المسجد فتخرج له بثياب محترمة وتعليق بمقابلة الله عز وجل .

أن تؤدي جميع واجباتها تجاه زوجها وأبنائها الصغار .

كيفية أداء صلاة التراويح في المنزل؟

اتفق الكثير من العلماء والفقهاء حول أن إذا كان الإمام يصلي برجل واحد فيقف المصلي بمحاذاته على يمينه.

أما إذا كانت اثنان في قفا بمحاذاته أحدهم على اليمين والآخر على اليسار وإذا كان المصلين أكثر من اثنين يقفل خلف الإمام ويتبعون جميع حركاته وتصرفاته كنا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كيفية أداء التراويح جماعة في البيت للنساء بالتفصيل؟

لا يجب أن تقف السيدة التي تؤم النساء أمامهم بل تقف في وسهم ويجوز لها أن نقوم برفع صوتها في التكبير وأداء القراءات حتي يتبعها بقية النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ عائشةَ رضِي اللهُ عنها أمَّتْ نِسوةً في الصَّلاةِ المكتوبةِ، فأَمَّتْهُنَّ بينَهنَّ وسَطًا .

فنظرا للظروف التي تمر بها البلاد يفضل أن يتم أداء صلاة التراويح في المنزل لتجنب أي ضرر قد يحدث .

كيفية صلاة التراويح في البيت بالمصحف بالتفصيل :- تقام صلاة التراويح بعدد ركعتين منفصلتين كلًا على حِدة ، صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى، فإذا رأيتَ أنَّ الصبحَ يُدركُك فأَوتِرْ بواحدةٍ . فقيل لابنِ عمرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: أن تُسلِّمَ في كلِّ ركعتَينِ.

عدد ركعات صلاة التراويح في البيت :-

يبدا عدد ركعات صلاة التراويح، حيث قد يكون 8 ركعات ، او يكون عدد الركعات 23 ركعة ، واجمع العلماء ان صلاة التراويح 20 ركعة من غير الوتر وقد تكون 21 او 23 ركعة بالتوتر.