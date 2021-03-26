اجمل رسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك 2021-1442

رسائل تهنئة رمضان 2021، يقترب موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021-1442، حيث يبحث رواد محركات البحث و من ضمنها محرك بحث جوجل عن اجمل رسائل تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث أصبحت مسجات و رسائل التهنئة في رمضان من أهم العادات لتبادل التهاني عبر المسجات او مواقع التواصل الاجتماعي.

رسائل تهنئة بقدوم رمضان 2021-1442

مسجات التهنئة بحلول شهر رمضان 2021 وان كانت بسيطة إلا انها تُدخل الفرحة في قلوب الناس، وعبر هذه المواقع ( الواتس اب وفايبر، ايمو، الفيس بوك ، تويتر ) وغيرها من المواقع يتبادل الاصدقاء إرسال الرسائل المصورة والمكتوبة ، ومنها ما هو على صورة فيديو قصير، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم في هذه السطور مجموعة من الرسائل الرمضانية 2021 لترسلوها لأصدقائكم و احبابكم بحلول الشهر الكريم.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر عليك وعلينا”.

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت..يقول : رمضان مبارك قبل كل البشر.

شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم .. شهر جميل شهر يشعر المسلم بالفرحه شهر رمضان الكريم.

بلغكِ الله الشهر و رفع عن الامة القهر و أكرمكِ بليلة القدر و أسعدكِ مدى الدهر.

شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم .. شهر جميل شهر يشعر المسلم بالفرحة شهر رمضان الكريم.

غسل الله قلبك بماء اليقين واثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.

يهل الشهر يا غالي وانا اهنيك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحه تصومه.

أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل.

بلغكِ الله الشهر و رفع عن الامة القهر و أكرمكِ بليلة القدر و أسعدكِ مدى الدهر.

اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه.

غسل الله قلبك بماء اليقين واثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

ابعث سلامي مع الطير واسبق الكل والغير وأقول لك : كل رمضان وانت بخير.

مسجات رمضان كريم 1442

شعُور إن رمضان قرب كافي يمليك راحة نفسيه اللهُم بلغنا رمضان

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال

لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل: رمضان

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك

رسائل رمضانية قصيرة 2021 :

كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير .

احلى ما في رمضان ثلاثه كثره الخيرات,تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات .

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور .

اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه .

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك .



مسجات رمضان 2021 مكتوبة

رمضان وهو الشهر التاسع من السنة الهجرية، ويأتى بعد شهر شعبان، ومن شهر شعبان يبدأ المسلمون بعمل زينة رمضان وانتشار الفوانيس وياميش رمضان والبلح والتمر وكذلك تستعد من الان القنوات التليفزيونية بترتيب برامج رمضان المتنوعة ، البرامج الدينية وبرامج الطبخ والبرامج التثقيفية والتعليمية للأطفال، خلاف المسلات العديدة التى تملأ شاشات الفضائيات.

الله يزيد هال وجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور

عسى رمضانك مبارك .. وكل لحظاتك تبارك .. وجنه الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقولك : كل رمضان وأنتي بخير

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليكي يعود

يسعدك ربي ياست الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه لكي قبل الكل

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكي وعلينا

اللهم بلغنا رمضان واعننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن

أهديكم أجمل شعور وأحلى بخور بحلول شهر رمضان المبارك

ابعث سلامي مع الطير واسبق الكل والغير وأقول لك ((كل رمضان وانتى بخير))