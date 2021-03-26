اليكم احدث تردد قناة البشرى السودانية الاسلامية 2021

تردد قناة البشرى السودانية الاسلامية 2021، حيث يبحث الكثيرون عن تردد قناة البشرى السودانية الاسلامية، لا سيما أنها قناة دينية تسعى لتوسيع رقعة الدين الإسلامي وتعاليمه في مختلف أنحاء العالم، وفي هذا المقالة سوف نتعرف على كل ما يتعلق بهذه القناة.

تردد قناة البشري السودانية الإسلامية على النايل سات

تقدم القناة دائما تجديد في الترددات الخاصة بها من حين لآخر وذلك لتجنب أي تشويش وضرر قد يسبب عدم جودة الإرسال وازعاج للمشاهدين ،واليكم تردد قناة البشري السودانيه الإسلامية :

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12688

معامل الترميز : 30000

معامل التصحيح :

آلي الاستقطاب :

عمودي الجودة : SD

برامج قناة البشري السودانية الإسلامية

تقدم القناة محتوى متنوع من البرامج الدينية والمسلسلات الدينية وبرامج تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية وكذلك بعض الأفلام الكرتونية لإسعاد الأطفال وبعض المسابقات والرقية الشرعية من مسلسلات القناة مثل مسلسل رحماء ولكن ومسلسل قمر بني هاشم.

ومن هذه البرامج:

برنامج وتزودوا.

برنامج فهو يشفين.

برنامج وهج الأصيل.

برنامج أمراء المنصة.

برنامج رسالة الجائزة.

برنامج الرسول والقرآن.

برنامج محاضرات النور.

برنامج الرحيق المختوم.

برنامج مختارات ورقائق.

برنامج رجال حول الرسول.