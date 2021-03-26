راصد جوي: توقف الامطار الليلة مع بقاء الجو بارد جداً

توقع راصد جوي أن يتوقف الليلة سقوط الأمطار على البلاد صباح غدٍ السبت.

و وفقاً للراصد، فيكون الجو الليلة غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

اما غدا السبت، فلا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الاحد المقبل، مع بقاء الجو باردا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

و يوم الاثنين، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا.