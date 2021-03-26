نبيل شعث يكشف سبب فصل ناصر القدوة من حركة فتح

كشف د. نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، عن سبب فصل القيادي في فتح، ناصر القدوة، مشيراً الى أن قرار فصله جاء بسبب موقفه من تشكيل قائمة خاصة بالانتخابات.

و اوضح شعث بأن القدوة تراجع عن قراره بتشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات، وفي حال تراجعه فهناك احتمالات للتصالح معه وان يعود لحركة فتح أم الجماهير، كما كان يقول الرئيس الراحل ياسر عرفات بأن لدى فتح قانون المحبة".

و لفت الى أنه أثناء مرحلة الانتخابات اعتبرت حركة فتح "ان يقوم أحد ابنائها وقادتها بتشكيل قائمة خاصة به مسألة تستوجب فصله من الحركة، وهذا كان مبرر اتخذته قيادة الحركة بفصل الدكتور ناصر".

وتابع "هناك قرار من الرئيس تم اقالة القدوة من دوره في مؤسسة ياسر عرفات" مستدركاً" لكن كل ذلك ممكن اعادة النظر فيه بعد اجراء الانتخابات".

وفي السياق، أشار شعث إلى أن الاتصالات والمباحثات لا زالت جارية مع الاسير مروان البرغوثي لعدم الترشح لانتخابات الرئاسة، وقال: " ما زالت المشاورات من محبيه وأصدقائه حتى يبقى جزءا لا يتجزأ من هذه الحركة".

ولفت إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستُناقش مساء اليوم القائمة الخاصة بها لخوض الانتخابات، مشيراً إلى أن القائمة ستضم شخصيات وطنية من غير حركة فتح ولكن بنسبة قليلة.

ونفى شعث أن تضم قائمة فتح فصائل فلسطينية أخرى، مؤكداً أنه ليس هناك اتفاق على قوائم مشتركة مع الفصائل.

وبيّن أن الحوار لا زال قائماً مع حركة حماس من أجل انجاح الانتخابات وتطبيق ما تم التوصل عليه في تفاهمات القاهرة الاخيرة.

و عبر شعث عن امله في أن تكون هذه الانتخابات مدخلا لعالم جديد لديمقراطية حقيقية تسمح للشعب الفلسطيني ان يختار الفصيل الذي يؤيده وبعد ان يختار الشارع الفلسطيني بالانتخابات القوائم وتخرج الانتخابات بالنسب التي قررتها الجماهير عندئذ يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على أسس محددة.