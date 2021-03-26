امساكية شهر رمضان 2021-1442 في دولة قطر

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الدوحة في قطر ، ولقد رفقنا لحضراتكم في هذه المقالة امساكية رمضان والتي توضح من خلالها مواعيد الصلاة الخمس والافطار والسحور ، وفي هذه الاثناء يستعد المسلمون لاستقبال الشهر الكريم والفضيل والاستعداد للتقرب من الله عزوجل عبر الطاعات والعبادات .

محرك جوجل شهد عمليات عالية بشأن امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الدوحة ، وهو ما سنتعرف عليه هنا ، إضافة إلى موعد شهر رمضان 2021 في قطر وفق الحسابات الفلكية ، علمًا ن العد التنازلي قد بدأ لقدوم الشهر .

إليك موعد شهر رمضان المبارك 2021 في قطر :

ويتوقع خبراء الفلك أن يكون شهر رمضان المقبل 2021 في قطر يوم الاثنين 12 أبريل 2021 .

علمًا أن هذه التوقعات التقديرية تكون قريبة جدًا عن الموعد الذي يتم تحديده بعد رؤية الهلال ، وقد تفلح بذلك.

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امساكية شهر رمضان 2021 في الدوحة بقطر :



