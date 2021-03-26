الأردن بين أعلى 35 دولة في اصابات كورونا

بات الأردن بين أعلى 35 دولة في العالم بمجموع إصابات فيروس كورونا، بحسب احصائيات موقع worldometers.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية ، الجمعة ، ارتفاع مجموع الإصابات الكلي منذ بدء الجائحة الى 577,734 إصابة ، ليرتفع الأردن الى 35 عالميا بحسب رصد خبرني للموقع

ويحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا بعدد الإصابات بعد العراق التي تحتل المرتبة 27 عالميا بواقع 822,095 إصابة.

من جهة أخرى يحتل الأردن المرتبة 46 عالميا بوفيات كورونا بواقع 6374 وفاة.

كما يحتل الأردن المرتبة 23 عالميا والأولى عربيا بإصابات كورونا النشطة بواقع 103,323 إصابة نشطة.

ويحتل الاردن المرتبة 33 عالميا بعدد حالات الشفاء بواقع 468,037 حالة شفاء.

عالميا بلغ مجموع الإصابات حتى مساء الجمعة ، 126.2 مليون إصابة ، والوفيات 2,76 مليون وفاة ، وحالات الشفاء 101,8 مليون حالة شفاء.