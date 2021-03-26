الشيخ عزام يعزّي عائلتي الفقيدين عمر البرغوثي و د. عدنان أبو تبانة

هاتف الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، عائلة الفقيد الشيخ عمر البرغوثي، ابن قرية كوبر شمال مدينة رام الله، وعائلة الفقيد الدكتور عدنان أبو تبانة، من مدينة الخليل، وقدم التعازي بوفاتهما.

وأجرى الشيخ عزام اتصالاً هاتفياً بزوجة الشيخ المرحوم بإذن الله، عمر البرغوثي (أبا عاصف)، أحد كبار قادة حركة حماس، والذي توفي يوم أمس الخميس متأثراً بإصابته بفايروس كورونا، وقدم لها تعازي حركة الجهاد الإسلامي برحيله، مؤكداً لها أن فلسطين فقدت واحداً من أعظم رجالها، أفنى عمره بين الأسر وبين المطاردة، وقدّم فلذتي كبده شهيداً وأسيراً.

كما قدّم الشيخ عزام، التعازي لعائلة الدكتور الفقيد عدنان أبو تبانة، الذي توفي أمس الخميس متأثراً بإصابته بفايروس كورونا، حيث أجرى الشيخ عزام اتصالاً هاتفياً بنجله عز الدين نقل خلاله تعازي حركة الجهاد بوفاة والده.

والدكتور الفقيد عدنان أبو تبانة، هو أحد قادة حركة حماس في مدينة الخليل، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات، حيث قضى في الأسر 10 سنوات متفرقة.