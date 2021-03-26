نجاة أبو بكر تنفي انفصالها عن التيار

نفت النائب في المجلس التشريعي المُنحل الدكتورة نجاة أبو بكر، صحة التصريحات المنشورة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تفيد باعتزالها العمل التنظيمي مع التيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يقوده محمد دحلان.

وقالت أبو بكر ، لقناة الكوفية التابعة للتيار الإصلاحي، :"إن ما جرى تداوله من تصريحات على صفحتها الشخصية، غير صحيح، مؤكدة أنه جرى اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من قبل مجهولين.

وكان مجهولون اخترقوا صفحة النائب أبو بكر على "فيس بوك" وكتبوا فيها: "أنا الفتحاوية نجاة ابو بكر، أعلن عن اعتزالي العمل التنظيمي مع التيار الإصلاحي لأنه أصبح حكرًا، ويلبي طموحات شخصية لبعض المنتفعين".