اليمنيون يحيون الذكرى السادسة لعدوان التحالف السعودي

تظاهرات شعبية حاشدة في أكثر من 20 ساحة خرجت في مختلف المحافظات اليمنية في يوم الصمود الوطني، مؤكدين على أن الصمود في وجه العدوان هو خيار لا نقاش فيه ولا مساومة.

وشهدت العديد من مدن اليمن اليوم الجمعة، تظاهرات واسعة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للعدوان السعودي.

ونقلت قناة الميادين التي بثت التظاهرات، في أكثر من 20 ساحة في العاصمة اليمينية صنعاء ومحافظات الحُدَيْدَة وحَجَّة وذَمَار والمحويت ورَيْمَة وتعز بمناسبة الذكرى السادسة للعدوان، مؤكدين على أن الصمود هو الخيار المبدئي والإنساني والأخلاقي والإيماني أمر لا نقاش فيه ولا مساومة.

المتظاهرون أكدوا على أنه لا أفق لتحالف العدوان إلا المزيد من الفشل والإجرام، مشددين على أنه وكلما طال العدوان كلما ازداد الشعب اليمني ثباتاً وصموداً واستعداداً للتضحية.

كما أعلن المتظاهرون عن تمسكّهم بمواقفهم المبدئية الإيمانية تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستنكرين العمالة والموالاة للعدو الإسرائيلي تحت مسمى التطبيع.

كذلك طالب المتظاهرون القوة الصاروخية والطيران المسيّر بالاستمرار في قصف معاقل قوات التحالف السعودي بعمليات نوعية ومؤثرة حتى يكف العدوان شره عن اليمنيين. وشددوا على أن دماء الشعب اليمني لن تذهب هدراً ولن تسقط بالتقادم، وأن لليمنيين الحق في ملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم

وإلى جانب الحضور الشعبي الواسع، شاركت شخصيات سياسية ودينية وحزبية مناسبة الذكرى السنوية السادسة للعدوان السعودي.

مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين قال إن "السعودية كانت بالأمس تتغطرس وتتكبر، وها هي اليوم تستنجد العالم أن يعينها وينصرها".

شرف الدين وفي كلمته، أكد أن "السعودية وحلفاؤها بغوا وقطعوا الرحم وحاصروا الشعب اليمني، متهماً التحالف بتعبيد المشروع الصهيوني الأميركي".

المفتي شرف الدين شدد على أن "كلام رئيس وزراء بريطانيا عن نشر قوات بريطانية في اليمن، لا يمكن أن يؤثر في قلوب اليمنيين الأحرار"، مطالباً علماء الأمة أن يكشفوا زيف ادعاءات أعداء الأمة والأنظمة العميلة".

وأعلن أيضاً رفض الشعب اليمني أي مساومة تمس بعزته وقيّمه ودينه، مشيراً إلى أن اليمن سيواجه كل الأعداء.