القبض تقبض على فار من العدالة في رام الله

قبضت الشرطة، اليوم الجمعة، على شخص في بيتونيا غرب مدينة رام الله، فار من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابيا بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبعد إجراءات البحث والتحري تمكنت قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة رام الله والبيرة من القبض على شخص من سكان المحافظة، فار من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابي من شهر كانون الثاني من العام الجاري بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأكدت الشرطة أنه تم إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.