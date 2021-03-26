هنية يهاتف ذوي الدكتور عدنان أبو تبانة معزيًا بوفاته

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ذوي الدكتور عدنان أبو تبانة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الذي وافته المنية في مدينة الخليل في الضفة الغربية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقدّم رئيس الحركة التعازي لذوي الفقيد، مستحضرًا دوره الوطني والنضالي ومناقبه في العمل الفكري والتاريخي، ومتابعته للقضية الفلسطينية تاريخياً، ودوره الأصيل في توثيق جرائم الاحتلال تاريخياً في مدينتي القدس والخليل.

وأشاد رئيس الحركة بمسيرته العلمية والوطنية، وتاريخه المشرف الذي قضى جزءاً منه في سجون الاحتلال، حيث أمضى ما يقارب من عشرة أعوام في سجون الاحتلال، كما كان مربياً للأجيال وشاحذاً لهمم الشباب وداعياً إلى رص الصفوف ووحدة الوطن، وشارك في تأسيس وإدارة العديد من المؤسسات الوطنية التي كان لها دور مهم في التخفيف من معاناة شعبنا ومساعدة أهلنا.