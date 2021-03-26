تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات، من أهم الترددات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص من أجل استقبال قناة الجزيرة الرياضية على أجهزة التلفاز، وتعد مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية من القنوات الرياضية المميزة التي تعرض محتوى رياضي مميز وحصري، وفيما يأتي نتعرف على تردد القناة على نايل سات وعرب سات، كما نتعرف على طريقة استقبال التردد على التلفاز.

قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة

قناة الجزيرة الرياضية الجديدة هي إحدى قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية، وهي سلسلة من القنوات المتخصصة في إذاعة مباريات وأخبار الرياضة على القمر الصناعي النايل سات، حيث لها جمهور كبير من المتابعين لتوفيرها محتوى متميز يجذب الكثير من الأفراد، وحققت القناة شهرة واسعة على جميع المستويات في وقت قصير، واستمرت القناة في التفوق في تقديم محتوى مميز للرياضات المنتشرة خاصة رياضة كرة القدم.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة

يمكن متابعة قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات على التردد التالية.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة نايل سات

لمتابعة قناة الجزيرة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات يجب استقبال التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال والاستمتاع بمشاهدة أحدث المباريات الرياضية والأخبار الحصرية، والتردد الخاص بالقناة هو:

التردد: 12604.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة عرب سات

يمكن استقبال قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تثبيت التردد التالي على جهاز الاستقبال:

التردد: 11566.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة الجزيرة الرياضية

تبث قناة الجزيرة الرياضية عدد من البرامج المختلفة والمتنوعة والتي من أبرزها ما يأتي:

برنامج ستوديو الدوري القطري.

برنامج ملاعب أوروبية.

برنامج الحكم الخامس.

حصيلة الدوري البرتغالي.

البرنامج التحليلي ستوديو الأبطال.

برنامج حصيلة الدوري الإسباني.

مجلة كرة المضرب.

برنامج ثلاثون دقيقة كالشيو.

سؤال في الرياضة.

برنامج النشرة الاقتصادية.

برنامج الميدان والمضمار.

برنامج مشروع معلق.

برنامج مشروع معلق.

برنامج عالم السلة.

برنامج عالم التنس.

طريقة ضبط تردد الجزيرة الرياضية المفتوحة

يستطيع جميع الأشخاص ضبط تردد القناة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التأكد من تشغيل جهاز الاستقبال (الريسيفر) على شاشة التلفاز.

النقر على زر Menu في جهاز التحكم عن بعد الخاص بمستقبل القنوات.

النقر على كلمة options أو خيارات.

الضغط على Installation أو تثبيت.

النقر على Maual Instalaation أو تثبيت يدوي.

تحديد القمر الصناعي وهي Nilesat.

إدخال تردد القناة وهو 12604.

تحديد الاستقطاب رأسي v.

كتابة معدل الترميز وهو 27500.

إضافة معدل تصحيح الخطأ وهو 5/6.0.

النقر على علامة Ok.

ثم النقر على بحث أو مسح أو search.

بعد انتهاء البحث يجب النقر على save أو حفظ من أجل تسجيل القناة

وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة الجديد 2021، وطريقة ضبط القناة على اجهزة الاستقبال، كما تعرفنا على أشهر البرامج المعروضة على القناة.