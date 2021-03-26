طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان 2021، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مكونات شوربة لسان العصفور والتي يكثر البحث عنها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تعد شوربة لسان العصفور من الاطباق المفضلة لدى غالبية الصائمين، ويتم عملها بشكل يومي خلال شهر رمضان، لذلك سنقدم لكم في مقالنا مكونات شوربة لسان العصفور، وطريقة تحضير شوربة لسان العصفور في شهر رمضان.

مكونات شوربة لسان العصفور

2 صدر دجاج مقطع

6 كأس ماء

4 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ كأس لسان العصفور

5 كأس مرق دجاج ساخن

2 ½ كأس ماء ساخن

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة نعنع يابس

بقدونس مفروم أو نعنع للتزيين

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور