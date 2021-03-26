"إسرائيل" تسجل 830 إصابة جديدة بكورونا

سجلت "إسرائيل"، 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، إثر إجراء 65,406 فحوصات لكورونا، وأن نسبة الفحوصوات الموجبة 1.3%. وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في إسرائيل إلى 831,228 إصابة منذ بداية الجائحة، توفي منهم 6164 مريضا.

ويبلغ عدد المرضى بكورونا المؤكدين حاليا 11,708، بينهم 694 مريضا يرقدون في المستشفيات. وانخفض عدد المرضى بحالات خطيرة إلى 470، بينهم 212 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى 5,213,638 مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 4,690,678 مواطنا الجرعة الثانية.

وفي سياق متصل، كشفت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، أمس، عن أن وزارة الصحة الإسرائيلية طالبت بعقد اجتماع طارئ للحكومة، من أجل مناقشة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا بقيمة 3.5 مليار شيكل، والمصادقة على زيادة أخرى في ميزانية الوزارة بمبلغ مماثل، وذلك في ظل أجواء من السرية.

وقالت القناة إن وزارة الصحة طالبت الحكومة بالانعقاد لبحث تحويل سبعة مليارات شيكل إلى جهاز الصحة الإسرائيلي؛ وذلك في ظل توقيع الوزارء على تعهد يلزمهم بالتكتم وفرض السرية بشأن هذه القضية والامتناع عن مناقشتها في وسائل الإعلام.