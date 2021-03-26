قطاع غزة يسجل حالتي وفاة و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، حالتي وفاة، و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 80 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وذكرت الصحة في الموجز اليوم لفيروس كورونا، أنه تم إجراء 2982 فحص مخبري، مشيرة إلى أنه اجمالي تراكمي للمصابين 61465 اصابة، والحالات النشطة 4830 حالة، والمتعافين 56040 حالة، الوفيات 595 حالة وفاة.

وأوضحت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 112 حالة.

وأما فيما يخص بالتطعيمات، أكدت الوزارة، أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 15782 شخص