9 فئات يُنصح بعدم شرب القهوة على الاطلاق..!!

يعتبر مشروب القهوة من أكثر المشروبات التي يفضلها الناس، وتعد جرعة طاقة بالنسبة لهم في كل يوم، في الوقت الذي قد تشكل فيه القهوة خطرا كبيرا على صحتهم لما لها من آثار جانبية تضر بهم.

ونقدم لكم الفئات التي لا يُنصح لهم بتناول القهوة على الإطلاق وهم:

1- مرضى القولون العصبي: حيث يزيد الكافيين من فرص الإصابة بالإسهال للأشخاص مرضى القولون العصبي.

2- مرضى الجلوكوما: يسبب تناول القهوة الضغط داخل العين لمن يعانون من الجلوكوما.

3- الذين يعانون من أمراض القلب: لأن الكافيين يسبب زيادات مؤقتة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

4- الحوامل: حيث أن الكافيين يزيد من مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

5- المرضعات: بما أن الكافيين منشط ومدر للبول، فإن القلق هو أن الأم المرضعة قد تكون معرضة لخطر الإصابة بالجفاف.

6- الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم: لأن تناول أكثر من فنجان من القهوة إلى قلة النوم ليلاً والشعور بالإرهاق.

7- الذين يعانون من مستويات عالية من القلق أو عرضة لنوبات الهلع: لأن الكافيين يؤدي إلى تفاقم القلق لدى بعض الأفراد.

8- مرضى الصرع: الاستهلاك المفرط للقهوة يرتبط بزيادة نوبات الصرع.

9- المصابون بالارتجاع المعدي المريئي (GERD): يمكن للكافيين أن يخفف العضلة العاصرة للمريء السفلية، وهذا يمكن أن يتسبب في دخول محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، مما يؤدي إلى أعراض ارتجاع المريء غير المريحة.