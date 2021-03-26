حشود المصلين تلبي نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

لبى حشود من المصلين المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948م، فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك.

ومع ساعات الفجر الأولى، احتشد المواطنون وعائلاتهم على بوابات الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة.

وللتشجيع على الصلاة في الأقصى، نفذ الأهالي من الداخل المحتل في محيط المسجد الأقصى نشاطا بعنوان "صلِ الفجر بالأقصى وفطورك علينا".

وشهدت مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى.

ويأتي نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا في الأسابيع الماضية دعوات الفجر العظيم، للصلاة والرباط في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.