أسعار الخضروات والدواجن غزة اليوم الجمعة 26-3-2021، حيث شهد سعر الدجاج واللحوم والخضروات، في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة 26 مارس 2021، استقرارًا، رغم استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وتأثيرها على ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن وملحقاتها.

أسعار الخضروات في غزة:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 1 ك = 2.5 شيكل

بطاطس: 1 ك = 1.5 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 1.7 شيكل

بصل: 1 ك = 2 شيكل

باذنجان : 1ك = 2.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 8 شيكل

ثومة: 10 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 1.5 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 شيكل

ليمون: 1 ك = 1.7شيكل

سعر الدواجن في غزة

بيض: 9 شيكل الكرتونة

دجاج: 9.5 شيكل للكيلو الواحد

لحمة: 35 شيكل