ارتفاع عدد حالات كورونا النشطة لنحو 101 ألف حالة في الأردن

بينت احصائيات رسمية، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 101 ألف و120 حالة، حتى صباح الجمعة.

ووفق موقع وورد ميتر المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، توفي 6277 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 96 حالة وفاة الخميس.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 571 ألفا و290 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 463 ألفاً و893 حالة.

عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 126 مليونا و68 الفا و887 حالة، شفي منها 101 مليون و735 ألفا و717 حالة.