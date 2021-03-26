أطعمة لا تجعلك تشعر بالعطش في رمضان

أطعمة لا تجعلك بالعطش في رمضان، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أطعمة لا تجعلك تشعر بالعطش، عند الصيام لساعات طويلة في شهر رمضان الكريم قد تشعر بالعطش، وذلك يعود لنوع الأطعمة التي قمت بتناولها على السحور، ولا يعد تناول شرب كميات كبيرة من الماء في وجبة السحور من المساعدات على عدم الشعور بالعطش.

لذا سنقدم لكم قائمة بأهم الأطعمة التي يجب تناولها على السحور لمنع العطش، ومنها:

1- السلطة:

يعتبر طبق السلطة أساسي على وجبة السحور إلى جانب وجبة الإفطار أيضاً، فهو يحتوي على أنواع مختلفه من الخضروات والتي تحتفظ بكميات كبيرة من الماء، و يجب أن يحتوي طبق السلطة على بعض الخضروات الورقية مثل البقدونس أو الجرجير أو الخس فتلك الخضروات تعمل على ترطيب وإنعاش الجسم

2- الزبادي:

يعتبر الزبادي من الأطعمة المرطبة والتي تمنع العطش لفترة طويلة تصل إلى ساعات، لذا لا يجب الإستغناء عن تناول الزبادي في السحور.

3- الفول:

لا يستخدم الفول في الوقاية من العطش فحسب، بل والجوع أيضاً فالفول من المواد البروتينية التي تستغرق وقتاً طويلاً لهضمها فتقي من الجوع في أثناء فترة الصيام، كما أن إضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى طبق الفول يقي من العطش.

4- الجبن القريش:

تعتبر من الأطعمة المرطبة والمنعشة والمقاومة للعطش بشكل كبير، وخاصة إذا ما تم إضافة بعض الخضروات إليها مثل الخيار.

5- بعض المشروبات:

يعتبر الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين من المشروبات التي تقي بشكل كبير من العطش، كما يعتبر عصير البرتقال من العصائر الفعالة جداً في مقاومة العطش ولكن يشترط الا يحتوي على نسب كبيرة من السكر، فالسكريات تسبب العطش نتيجة لكونها تسبب إرتفاعاً سريعاً في نسب السكر بالدم مما يتسبب في حدوث العطش.