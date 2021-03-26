سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف، بداية تعاملات اليوم الجمعة 26 مارس 2021، بالرغم من تعافي الأسعار عالميا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 = 208.22 ريال (55.52 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 182.19ريال (48.58 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 156.16 ريال (41.64 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 121.46 ريال (32.39 دولار).

سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية=6480 ريالا (1728 دولارا).

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) = 1457.52 ريال (388.67 دولار).

الذهب يرتفع عالميا

وارتفعت أسعار الذهب الخميس، إذ غذت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا المخاوف إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1736.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1736.50 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "عند تلك المستويات، ربما يحصل الذهب على بعض مشتريات الملاذ الآمن الآن، ما يشكل تغييرا عما كنا نراه قبل بعضة أيام فحسب".

وأضاف "إحدى القضايا بالنسبة للذهب هي أن ثمة معسكرين على ما يبدو، واحد لأولئك القلقين بشأن الإغلاقات الجديدة في أوروبا.. وآخر لمن يتبنون وجهة نظر إيجابية جدا بشأن آفاق الاقتصاد"، مضيفا أن كلا التصورين المتعارضين يدعمان الذهب على نحو معقول.