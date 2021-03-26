سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 26/03/2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر صرف الدولا مقابل الليرة التركية، حيث سجل سعر صرف الليرة التركية الجمعة 26/03/2021 استقراراً أمام الدولار واليورو والذهب، وسنرفق لكم أيضا سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

الدولار الأمريكي = 7.9579 للمبيع، 7،9766 للشراء.

اليورو = 9,3748 للمبيع، 9،4198 للشراء.

الليرة التركي مقابل الليرة السورية = كل ليرة تركي 494 ليرة سوري للمبيع و 474 ليرة سوري للشراء.