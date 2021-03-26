قطر: استئناف امريكا دعم السلطة يخفف معاناة الشعب الفلسطيني

رحبت دولة قطر باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وذلك بإعلانها عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية للضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي لها، أمس الخميس، أن الخطوة الأمريكية من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة لمواجهة فيروس (كوفيد-19) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى إسهام أكبر من المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للفلسطينيين بما يسهم في القضاء على الجائحة في الأراضي الفلسطينية.