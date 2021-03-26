طقس فلسطين: أجواء باردة وماطرة وانخفاض درجات الحرارة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات الليل يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

أما السبت، يكون الجو غائماً جزئياً ، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي يوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غائماً جزئياً الى صاف يوم الاثنين، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية يوم الجمعة من، شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.