فوائد وأضرار الجوز أو عين الجمل

يعد الجوز أو عين الجمل من أغنى المكسرات من حيث القيمة الغذائية والفوائد الصحية، إلا أن للجوز آثار جانبية يجب معرفتها لتوخي الحذر، لكن هناك اضرار الجوز أو عين الجمل، سنطلعك عليها

اضرار الجوز أو عين الجمل

الجوز يمكن أن يعتبر إضافة صحية للنظام الغذائي، فاتباع نظام غذائي متوازن بشكل عام إلى جانب نظام التمارين الرياضية هو الأفضل للصحة، ولكن للجوز أضرار أيضًا وتشمل اضرار الجوز مايلي :

الجوز كثيف في السعرات الحرارية، وينصح الناس باستهلاك الجوز باعتدال للحد من مخاطر زيادة الوزن.

ارتبط أيضا ارتفاع استهلاك الجوز بالإسهال بسبب تناول كمية كبيرة من الجوز، بسبب ارتفاع نسبة الزيت أو الألياف، أو بسبب الحساسية، على سبيل المثال في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS).

يجب على الناس الذين لديهم حساسية من المكسرات عدم أكل الجوز، وإذا كان الشخص يعاني من طفح جلدي أو صعوبة في التنفس بعد تناول الجوز، يجب البحث عن العناية الطبية

احترس؛ يجب ألا يستهلك الأطفال قطعًا من الجوز، أو يجب الإشراف عليهم أثناء القيام بذلك، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الاختناق.

في المتوسط، يعتبر تناول 7 إلى 9 من الجوز آمن للاستهلاك، ومع ذلك تناول كمية إضافية يحدث بعض الآثار الجانبية، وهي كالتالي:

الحساسية: قد يؤدي الإفراط في استهلاك الجوز إلى مجموعة من ردود الفعل التحسسية من ردود فعل تحسسية إلى قاتلة.

اضطرابات في الجهاز الهضمي: قد يؤدي تناول الكثير من الجوز إلى الغثيان وآلام المعدة والإسهال والانتفاخ وغير ذلك من الاضطرابات.

زيادة الوزن: على الرغم من أن الجوز مصدر للدهون الجيدة، فإن تناول الكثير من هذه الجوز يمكن أن يزيد مخاطر زيادة الوزن.

الحمل والرضاعة: يُنصح للمرأة الحامل والمرأة المرضعة باستهلاك بكميات محددة فقط من الجوز.