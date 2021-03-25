اسهل طريقة لتحضير الدجاج المقرمشة في المنزل

تعتبر وصفة الدجاج المقرمشة من الوجبات المحببة لدى كثير من الأفراد سواء فئة الأطفال أم البالغين، ويُفضلها أيضاً كثيراَ من الأمهات نظراً لأنها مفيدة وصحية، كما يمكن تحضيرها بسهولة و بسرعة. في هذه السطور نستعرض و اياكم افضل طريقة لتحضير وصفة الدجاج المقرمشة في غضون دقائق

وصفة الدجاج المقرمشة على طريقة المطاعم

يوجد العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها لتحضير وصفة الدجاج المقرمشة، ولكن سنقدم لكِ اليوم طريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة إطلاقاً لتحضير الدجاج، تابعِ المقال واكتشفي هذه الطريقة، سنعرض في البداية المقادير الخاصة بهذه الوصفة، وهي كالتالي:

نحتاج الى كيلو من الحليب

نحتاج إلى 8 قطع من صدور الدجاج

نحتاج إلى ربع كوب من الماء

نحتاج إلى 4 أكواب من الدقيق

نحتاج إلى زيت نظيف بغرض القلي

نحتاج إلى ملعقة ملح وملعقة من الفلفل الأسود

خطوات تحضير وصفة الدجاج المقرمشة

في البداية نقوم بغسل الدجاج بشكل جيد ثم نقوم بوضع الدجاج في إناء مملوء باللبن، ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة

بعد أن تمر ساعة على خليط الدجاج واللبن، قومِ بإزالة الدجاج من إناء اللبن، ثم عليكِ وضع الدجاج في إناء آخر وإضافة الدقيق وملعقة الملح وملعقة من الفلفل الأسود

ثم بعد ذلك عليكي غمس الدجاج في خليط البيض، ثم وضعه في خليط الدقيق مرة أخرى.

ثم ضعي الدجاج في البراد للتأكد من ثبات الخليط على الدجاج لمدة لاتقل عن 15 دقيقة.

بعد ذلك ضعي طاسة على النار، وضعي كمية كبيرة من الزيت ثم ضعي قطع الدجاج، حتى تكتسب لون ذهبي جميل ثم تقدم ساخنة.

يمكنك بكل تحضير وصفة الدجاج المقرمشة في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للمطاعم، كل ما عليكِ قراءة المقال السابق لتكتشفي بنفسك هذه الطريقة.