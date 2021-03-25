موعد تقديم اختبارات الفصل الثاني 1442 في السعودية

اصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1442/9/1 الموافق 2021/4/13، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/10 الموافق 2021/4/22،

كما تضمن الأمر الملكي بأن تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 1442/9/6 الموافق 2021/4/18، وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/17 الموافق 2021/4/29.

الأمر الملكي أشار كذلك إلى أن موعد بداية إجازة الطلاب والطلبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية العامة، سيكون بنهاية دوام يوم عمل الخميس الموافق السابع عشر من رمضان للعام الجاري، على أن تتولي مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية، وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مواعيد الاختبارات النهائية لطلابها، على أن يكون الانتهاء من جميع الاختبارات قبل حلول إجازة عيد الفطر المبارك.