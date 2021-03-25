موعد مباراة السعودية وفلسطين- القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، والقنوات الناقلة.

ويستقبل استاد مدينة الملك سعود الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين السعودية وفلسطين، ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

الأخضر استعد للمباراة القادمة أمام فلسطين، بفوز على الكويت في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك بهدف دون رد.

ويسعى المنتخب السعودي للحصول على نقاط المباراة، للوصول إلى النقطة 11 وخطف صدارة المجموعة من منتخب أوزبكستان.