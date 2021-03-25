طريقة عمل العوامة لقمة القاضي الأصلية في شهر رمضان 2021

طريقة عمل العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير ومكونات العوامة او تعرف به لقمة القاضي، والتي يكثر البحث عنها في شهر رمضان المبارك، لانها تعد من الحلويات الشعبية ذات الشهرة الواسعة في العالم العربي وفي الكثير من دول العالم، وسنقدم لكم أدناه طريقة عمل ومكونات العوامة ا

مكونات العوامة لقمة القاضي

2 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة نشا

١ وربع كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الناعمة

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

زيت نباتي للقلي

كوب من القطر أو الشيرة

طريقة تحضير العوامة لقمة القاضي

نضع الطحين والملح والسكر والخميرة والنشاء والماء في الخلاط الكهربائي ونخلط جيدا

تتكون لدينا عجينة لينة

نضع العجينة في طبق ونغلفها ونتركها لساعتين لتتخمر جيدا

نضع الخليط في كيس الحلواني

نسخن الزيت لنبدأ بقلي العوامة او لقمة القاضي

نبدأ بصب العجينة على شكل كرات صغيرة في الزيت

ترفع العوامة عن النار وتصب في القطر وتقدم.

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