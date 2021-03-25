اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 مارس 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 25 مارس 2021، بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 لدى التجار ومحلات الصاغة ليصل 873.25 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 764 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 654.75 جنيه،

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو 509.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 436.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر (1730 دولارا)، مقابل (1736.28 دولار) خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 6112 جنيها، مقابل 6166.48 جنيه تعاملات أمس الأربعاء.